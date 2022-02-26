Обстрел детского сада в Ахтырке: один ребенок умер

В Ахтырке Сумской области умер ребенок, пострадавший при обстреле российскими оккупантами детского сада.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко со ссылкой на "Украина 24".

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Он напомнил, что один малыш находится в больнице. Состояние тяжелое. Ребенок получил проникновенное ранение грудной клетки.

"Первые жертвы среди детей. В Ахтырке умер ребенок, раненый в обстрелянном оккупантами детсаду. Второй малыш – в больнице, в тяжелом состоянии", - написал Геращенко.

25 февраля войска РФ обстреляли Ахтырку реактивными системами залпового огня "Ураган". Под прицел попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад. В результате атаки 18 человек получили ранения. Многие ранены с поражением конечностей от минно-взрывных. Пять человек умерли. Известно, что среди погибших есть сторож.

Мэр Ахтырки, врач Павел Кузьменко сообщил, что в больнице города заканчивается обезболивающее, перевязочное материалы и препараты.