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среда, 29 июля 2020 00:15

Общались шифрами и заставляли оказывать секс-услуги: задержали банду сутенеров

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Общались шифрами и заставляли оказывать секс-услуги: задержали банду сутенеров
Задержали группу сутенеров. Фото: ТСН

В Константиновке Донецкой области задержали сутенеров, которые организовали незаконный бизнес по оказанию платных сексуальных услуг.

"49-летний житель Константиновки вербовал женщин для занятия проституцией, обеспечивал их доставку к мужчинам и помещения для предоставления интимных услуг (квартира или баня). На злоумышленника работали трое помощников, которые выполняли функции водителей", - сообщает полиция Донецкой области.

За услуги клиенты рассчитывались заранее. Тариф составлял более 2000 гривен в час, в сумму были включены оплата аренды квартиры и трансфер. Из этих средств девушки получали 500 гривен.

"Для персонала действовала система штрафов. Если девушка пыталась прекратить свою деятельность, ее заставляли остаться с помощью шантажа и угроз", - отмечают в полиции.

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Участники группы придерживались строгой конспирации, а общались исключительно с помощью специального шифра.

Правоохранители у фигурантов дела провели восемь обысков, во время которых изъяли, в частности, визитки, мобильные телефоны, а также деньги - 28 600 гривен, 1550 евро и 5000 долларов, полученные преступным путем.

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Лидера группировки задержали.

24 июля в Одессе правоохранители разоблачили и задержали группу сутенеров, которые удерживали в центре города два борделя и втянули в занятие проституцией пятерых женщин в возрасте от 22 до 58 лет.

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