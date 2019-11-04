Обожгло полтела: подростка ударило током на крыше поезда

В Броварах 15-летнего подростка ударило током. Фото: Нацполиция

В Броварах Киевской области 15-летнего подростка ударило током на крыше поезда.

Пострадавший смог сам обратиться за помощью к работникам железнодорожной станции, они вызвали полицию и скорую. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, парня ударило током, когда он пытался перелезть через вагон на железнодорожном вокзале. Подросток получил ожоги 50% тела. Сейчас он находится в медикоментозний коме. Через некоторое время его перевезут в ожоговое отделение больницы в Киеве.

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Во Львове 15-летний парень погиб от удара током на крыше товарного поезда. Парень вылез на вагон сам.