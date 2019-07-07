Оборванные провода: Женщину убило током

50-летнюю женщину поразило током от оборванной линии электропередач. Фото: Волинські новини

В Верховине на Ивано-Франковщине от удара током погибла женщина, еще одна в больнице. Несчастный случай произошел вчера в поселке Грабовец.

Об этом пишет место издания Курс.

По предварительной информации, 50-летнюю женщину поразило током от оборванной линии электропередач. Потерпевшая погибла на месте.

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Также током поразило 29-летнюю женщину. Ее госпитализировали в Верховинскую больницу. Состояние пострадавшей легкой степени тяжести, сообщает управление по вопросам гражданской защиты ОГА.

Накануне Украиной пронесся мощный ураган, который нанес масштабные разрушения.