Оборванные провода и снесенные крыши: буря наделала беды на Херсонщине

На Херсонщине без электричества остались полсотни населенных пунктов. Фото: ks.dsns.gov.ua

Херсонщина приходит в себя после непогоды. Без электричества остались полсотни населенных пунктов.

Ураган сорвал кровли из сотни зданий. Без крыш остались жилые дома и сельский клуб в поселке Большая Лепетиха. Повредило кровли также на складах, фермах, хозяйственных постройках. В детском саду вышла из строя подстанция, сообщает ТСН.

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Убытки еще считают. Пострадавшим будут оказывать помощь из местного бюджета.

Люди стараются как можно быстрее позакрывать дыры хотя бы пленкой. Делают все на скорую руку, потому что, по прогнозу синоптиков, дожди будут еще несколько дней.

Около 250 домов разрушил ураган со смерчем в Кропивницком. Больше всего пострадали жители микрорайонов Балашовка и Лелековка. Остались без электричества и газа. Три человека травмированы.