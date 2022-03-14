Обновили страшную цифру убитых Россией детей в Украине

Россия убивает украинских детей и заставляет их покидать свои дома. Фото: ГСЧС Украины

По состоянию на утро 14 марта 90 детей погибли и более 100 ранены в результате агрессии России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Количество убитых и раненых детей не является окончательным. Осмотреть некоторые места невозможно из-за активных боевых действий со стороны России. Нет доступа и к временно оккупированным территориям Украины.

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"Только вчера (13 марта. - Gazeta.ua) в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погибли двое детей и еще двое ранены", - подчеркнули в ОГП.

За время войны количество поврежденных учебных заведений из-за бомбардировок и обстрелов возросло до 379. 59 из них полностью разрушены.

"Наибольшее количество разрушений в Донецкой области - 119 учебных заведений. В Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21, в столице - 24", - добавили в ОГП.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.