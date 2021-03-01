Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге

1 марта в Виноградове на Закарпатье по улицам гуляла боссая и полуголая женщина.

Инцидент произошел около полудня на ул. Коммунальной. Очевидцы обнародовали фото в Facebook-группе "Виноградов сегодня - местные дискуссии, события, ракурсы (Валиция)". На кадре видно, что женщина без нижнего белья и штанов. Ягодицы немного прикрывает кофта. Автор сообщения предполагает, что у женщины могло что-то случиться.

Автор: facebook.com/Виноградов сегодня В соцсетях обсуждают фото полуобнаженной незнакомки, которую заметили посреди дороги на Закарпатье

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"Видела ее сегодня на Вакарова, шла почти посередине улицы, всем улыбалась, выглядела пьяной", - написала Светлана Крьока.

Другие пользователи сети пишут, что нужно было остановиться и помочь женщине.

Никаких обращений в полицию по этому инциденту не поступало, сообщили в пресс-служба ведомства.

В центре Днепра заметили женщину, которая ходила полностью голая и без обуви. Женщина гуляла в районе ул. Гоголя и Чернышевского. По словам очевидцев, в какой-то момент женщину посадили в автомобиль и увезли, однако через некоторое время она снова появилась на улице в таком же виде.