Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Женщина, тело которой нашли под Одессой в районе рынка "7-й километр", была только в белье.

Одежда погибшей была обнаружена в 200 м от ее тела в поле, сообщает "Обозреватель".

"Вещи погибшей были обнаружены в 200 метрах в поле. Ее личность устанавливается", - говорится в сообщении.

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Погибшая, возможно, была беременна, сообщает Telegram канал "Х *** а Одесса".

"Появилось видео с места в 7 км, где обнаружили труп женщины, возможно, была беременна. Что случилось - не понятно, говорят, что следов от ДТП нет", - говорится в публикации.

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В полиции говорят, что тело было отправлено на экспертизу, которая должна установить причину смерти. А также была ли она мертва на момент возможного ДТП.

Ночью 14 августа на автодороге Одесса - Белгород-Днестровский, неподалеку от промтоварного рынка, нашли тело молодой женщины. Полицейские не исключают ДТП. На вид женщине примерно 35-40 лет, волосы русые. Из одежды у нее были розовая клетчатая рубашка, темные джинсы, белые носки, розовые кроссовки, имела серьги в виде листиков.