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четверг, 15 августа 2019 09:47

Обнародовали фото и видео задержания предполагаемого убийцы 16-летней Дианы Хриненко
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Вероятного убийцу 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области задержали в польском городе Познань
Фото: policja.pl
Вероятного убийцу 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области задержали в польском городе Познань
Вероятного убийцу 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области задержали в польском городе Познань
Вероятного убийцу 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области задержали в польском городе Познань
Вероятного убийцу 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области задержали в польском городе Познань

Вероятного убийцу 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области задержали в польском городе Познань. Там 28-летний Николай скрывался от правосудия.

Во время запланированной операции подозреваемый ехал в пассажирском автобусе, поэтому его задержание произошло неожиданно, сообщили польские правоохранители.

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Николай через несколько дней после убийства впервые выехал в Польшу. Второй раз - когда нашли тело девушки.

О задержании предполагаемого убийцы 16-летней Дианы Хриненко сообщили накануне. Уже сегодня, 15 августа, суд изберет ему меру пресечения. Судебное заседание будет закрытым.

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Дата
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