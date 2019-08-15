Обнародовали фото и видео задержания предполагаемого убийцы 16-летней Дианы Хриненко

Фото: policja.pl

Вероятного убийцу 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области задержали в польском городе Познань. Там 28-летний Николай скрывался от правосудия.

Во время запланированной операции подозреваемый ехал в пассажирском автобусе, поэтому его задержание произошло неожиданно, сообщили польские правоохранители.

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Николай через несколько дней после убийства впервые выехал в Польшу. Второй раз - когда нашли тело девушки.

О задержании предполагаемого убийцы 16-летней Дианы Хриненко сообщили накануне. Уже сегодня, 15 августа, суд изберет ему меру пресечения. Судебное заседание будет закрытым.