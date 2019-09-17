Облил и напоил кипятком: как чувствует себя женщина, над которой издевался сожитель

Обваренную кипятком Анастасию Шаповалову из Запорожья выписали из больницы. Фото - скриншот

Обваренную кипятком 25-летнюю Анастасию Шаповалову из Запорожья выписали из больницы.

Реабилитацию она продолжит в санатории, сообщила в Іnstagram волонтер Злата Некрасова.

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"Анастасия чувствует себя намного лучше и готова возвращаться к полноценной жизни со временем", - рассказала волонтер.

Дети Анастасии 4 и 6 лет сейчас находятся у бабушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ️️🆉🅻🅰🆃🅰 🅽🅴🅺🆁🅰🆂🅾🆅🅰 (@zlata_nekrasova111) 16 Сен 2019 в 7:54 PDT

Анастасию Шаповалову облил кипятком гражданский муж 33-летний Дмитрий Межебицкий утром 28 июля. Женщина спала. Кипяток попал на лицо, туловище, руки и в рот. Получила более 20% ожогов. Мужчина после совершенного сбежал. Скрывался в Киеве, где его задержали 11 августа. На следующий день Ленинский райсуд Запорожья арестовал мужчину на 60 суток без права на залог. За покушение на убийство его могут посадить на 15 лет.