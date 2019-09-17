Облил и напоил кипятком: как чувствует себя женщина, над которой издевался сожитель

Обваренную кипятком 25-летнюю Анастасию Шаповалову из Запорожья выписали из больницы.
Реабилитацию она продолжит в санатории, сообщила в Іnstagram волонтер Злата Некрасова.
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"Анастасия чувствует себя намного лучше и готова возвращаться к полноценной жизни со временем", - рассказала волонтер.
Дети Анастасии 4 и 6 лет сейчас находятся у бабушки.
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Анастасию Шаповалову облил кипятком гражданский муж 33-летний Дмитрий Межебицкий утром 28 июля. Женщина спала. Кипяток попал на лицо, туловище, руки и в рот. Получила более 20% ожогов. Мужчина после совершенного сбежал. Скрывался в Киеве, где его задержали 11 августа. На следующий день Ленинский райсуд Запорожья арестовал мужчину на 60 суток без права на залог. За покушение на убийство его могут посадить на 15 лет.
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