Обклеили презервативами: генконсульство России превратили в помойку

Фото: "Думська"

Активисты "Самообороны Одессы" устроили акцию протеста под стенами генерального консульства России на Гагаринском плато в день пятой годовщины оккупации Крыма.

Они принесли под здание пакеты с мусором, а также обклеили ее презервативами. Таким образом, по их словам, выразили протест против существования в городе представительства страны-агрессора, пишет "Думская".

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"В пятую годовщину начала российской агрессии мы перенесли россиянам мусор и презервативы. Место этом учреждении — на свалке истории, поэтому мы вешаем на забор мусора, а потом вручим им презервативы, чтобы они не размножались", — пояснил организатор акции Тодор Пановський.

На месте также находилась полиция — следила за порядком.

Представители консульства к протестующим не вышли. Участники акции спели гимн Украины и зажгли желто-голубые файеры.

26 февраля 2014 года крымские татары, украинцы и представители различных национальностей вышли под здание Верховной Рады АР Крым чтобы остановить российское вторжение. Мирную акцию организовал Меджлис крымскотатарского народа, всего собралось 15 тыс. человек. Митингующие имели целью не допустить принятия сепаратистского решение о присоединении Крыма к России.