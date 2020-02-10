Обезглавленный труп нашли возле копны сена

В Кировоградской области нашли труп мужчины без головы. Фото - politeka.net

В поселке Новое неподалеку Кропивницкого обнаружили обезглавленный труп мужчины.



Лежал рядом с накрытой скирдой сена, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Кировоградской области.

"На грудной клетке трупа обнаружены синяки. На теле также имеются следы укусов животных", - сказано в сообщении.

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Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Полиция начала уголовное производство.

В селе Ракитное Полтавской области нашли труп мужчины без головы. Тело обнаружили, когда односельчане заявили об исчезновении соседа.