Обезглавленный труп нашли возле копны сена

В поселке Новое неподалеку Кропивницкого обнаружили обезглавленный труп мужчины.
Лежал рядом с накрытой скирдой сена, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Кировоградской области.
"На грудной клетке трупа обнаружены синяки. На теле также имеются следы укусов животных", - сказано в сообщении.
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Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Полиция начала уголовное производство.
В селе Ракитное Полтавской области нашли труп мужчины без головы. Тело обнаружили, когда односельчане заявили об исчезновении соседа.
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