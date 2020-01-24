Объявили приговор женщине, убившей своих сыновей

15 лет тюрьмы получила женщина, отравившая своих маленьких сыновей. Фото: zk.npu.gov.ua

34-летнюю Анну Проданюк из поселка Верховина на Ивано-Франковщине приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство сыновей 2-летнего Матвея и Ростислава, 9 лет.

Такое решение вынес Коломыйский горрайонный суд.

Женщина напоила детей снотворным и пыталась покончить с собой в апреле 2016 года. Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Анна признала свою вину и раскаялась.

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"Мы считаем, что такой приговор будет законным, обоснованным и справедливым", - говорит Владимир Пятковский, председатель судейской коллегии, которая рассматривала дело.

Из 15 присужденных лет почти 8 она уже отбыла. Так как с апреля 2016-го находилась в СИЗО, срок пребывания в котором, по закону Савченко, считается по пригнципу "день за два".

Анна Проданюк из Верховины на Ивано-Франковщине убила двоих сыновей и пыталась покончить с собой 3 апреля 2016-го года. Когда пришла в себя, рассказала, что преступление задумала давно. Поступила так, потому что отец младшего - 2-летнего Матвея - угрожал, что отберет у нее ребенка. Своего сына, 9-летнего Ростислава, сам хотел воспитывать муж Николай, за которым Анна была замужем. Без детей женщина жить не хотела.