Новое отравления школьниц: 2 восьмиклассницы наглотались спазмалитиков

8-классницы одной из школ в Умани Черкасской области отравились спазмалитиком. Обе в больнице. Фото: pixabay.com

В среду, 17 февраля, в Умани Черкасской области 2 8-классницы в школе наглотались спазмалитика и попали в больницу.

Участие в интернет-флэшмобе отрицают. Об этом сообщает местное издание "Обо всем".

Как отмечается, каждая девушка выпила по 10 таблеток. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, по словам пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирины Назарок.

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Обстоятельства отравления восьмиклассниц устанавливает полиция Умани. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской Зоя Вовк. По ее словам, девушки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей.

Это уже второй случай отравления школьниц дротаверином. Первый произошел днем ​​16 февраля в лицее в Боярке под Киевом. Там 2 ученицы 7 класса приобрели препарат в аптеке и выпили каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девочек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девочки. Ее 12-летнюю подругу доставили в больницу.