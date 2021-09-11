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суббота, 11 сентября 2021 12:15

Ноутбуки для учителей: СБУ подозревает коррупционный сговор на миллионы гривен

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Ноутбуки для учителей: СБУ подозревает коррупционный сговор на миллионы гривен
Фото: Vanessa Garcia from Pexels

Служба безопасности и Министерство образования и науки заподозрили коррупционный сговор в тендерах по закупке ноутбуков для учителей на миллионы гривен.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Все тендеры активные и сейчас направлены на повторную экспертизу для проверки документов. Сделаем это в течение 7 дней. В Украине годами наживались на подобных "схемах" с тендерными закупками, но так, как раньше, уже не будет. Цифровизация помогает построить максимально прозрачные процессы и справедливые условия", - отметил Федоров.

Чиновник пообещал сообщить детали на брифинге в понедельник.

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Минобразования в этом году планирует обеспечить ноутбуками более 60 тысяч учителей. На это в госбюджете выделено 980 млн грн.

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