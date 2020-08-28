Нотариус и госрегистратор были в доле: адвокат организовала схему присвоения недвижимости

В Днепре разоблачили преступную схему по завладению чужой недвижимостью. Преступникам удалось получить в собственность недвижимость на сумму более 8,8 млн грн.

В схеме были задействованы адвокат, нотариус, государственный регистратор и руководители коммерческих структур. Об этом сообщает Департамет страгечних расследований Нацполиции.

Автор: npu.gov.ua В Днепре адвокат организовала схему по завладению чужой недвижимостью

"На основании фиктивных решений суда получили право собственности на четыре объекта - квартиру, два дома и нежилое помещения, что находились в законной собственности третьих лиц. Зарегистрировали имущество стоимостью 8,8 млн гривен на подконтрольных лиц - незащищенные слои населения. В дальнейшем принудительно их выселили, а недвижимость продали", - сообщают в полиции.

Автор: npu.gov.ua Преступникам удалось получить в собственность недвижимость на сумму более 8,8 млн грн

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Черные риэлторы" забрали у мужчин жилье и держали в трудовом рабстве

Организатором оказалась 36-летняя адвокат и директор общества. В завладении имуществом ей помогали двое руководителей обществ, нотариус, частный предприниматель и государственный регистратор.

Всем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении нескольких преступлений. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Группу преступников, которые присваивали квартиры, пока владельцы были за границей, разоблачили во Львове. Злоумышленникам удалось завладеть 7 квартирами в разных районах города.