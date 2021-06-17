Ночью самолет из Румынии незаконно пересек украинскую границу - подробности

Самолет из Румынии ночью незаконно пересек государственную границу Украины. Его задержали на аэродроме близ города Бердичев в Житомирской области.

Нарушение зафиксировали пограничники Черновицкого отряда, сообщили в пресс-службе МВД.

Автор: mvs.gov.ua Нарушителей правоохранители задержали в Бердичеве.

"Когда самолет приземлился, правоохранители выдвинулись для задержания. Заметив приближение пограничников, воздушное судно снова начало движение и поднялось в воздух. Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме человека, который с земли координировал действия экипажа самолета. После чего АН-2 снова совершил посадку", - пишут в сообщении.

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Троих человек, находившихся на борту самолета, задержали. Во время обыска пограничники обнаружили радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.

Информацию о нарушении правил международных полетов и незаконном пересечение границы сообщили в компетентные органы. Обстоятельства правонарушения выясняют правоохранители.

Автор: mvs.gov.ua Нарушителей правоохранители задержали в Бердичеве.

В субботу, 10 июня, ночью венгерские военные зафиксировали небольшой самолет, который пересек воздушное пространство Венгрии без согласования с соответствующими органами этой страны. Инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска "Лужники - Берегшурань".