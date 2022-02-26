Ночные бои в Киеве: что происходит

В военной части на Шулявке прогремел взрыв, также произошли взрывы возле Киевской ТЭЦ-6.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко "Суспільному".
Он отметил, что в настоящее время прорывов врага нет.
"На Шулявке в военной части раздался взрыв. Сейчас выясняем причину. Возможно — подчеркиваю, возможно, — это был авиационный удар или артиллерийский огонь. Работают резерв Вооруженных сил, подразделения теробороны. По моим данным, нет прорывов или чего-то подобного. Спокойная взвешенная работа Вооруженных сил", - заявил Крищенко.
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Он подчеркнул, что Киевской ТЭЦ ничего не угрожает.
"Там работают наши части Вооруженных сил. ТЭЦ в настоящее время ничего не угрожает" - добавил заместитель.
По словам Крищенко, информации о подрыве мостов пока нет.
На центральной улице Василькова очень горячо, ведутся бои и обстрелы ракетами. Вражеский десант высадился прямо на полях местных жителей и сейчас с ними борются украинские военные. К противостоянию присоединилась территориальная оборона Василькова.
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