"Нива" перевернулась и застряла в деревьях над пропастью

Фото: zt.dsns.gov.ua

Возле села Глухов Радомышльского района Житомирской области автомобиль "Нива" перевернулся и застрял между деревьями над пропастью. А ноги водителя зажало конструкциями покореженной машины.

Авария произошла вечером 9 марта, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"По прибытию спасателей к месту происшествия мужчина был в сознании. Бойцы ГСЧС сначала зафиксировали правое заднее колесо тросом к автоцистерне, чтобы машина не съехала в пропасть. Затем с помощью гидравлического инструмента через переднюю левую дверь освободили травмированного. Во время проведения работ пострадавший постоянно находился под наблюдением парамедиков", - рассказали спасатели.

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На медицинских носилках спасатели транспортировали пострадавшего к автомобилю скорой помощи, спасенного доставили в лечебное учреждение.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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