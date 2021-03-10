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среда, 10 марта 2021 12:15

"Нива" перевернулась и застряла в деревьях над пропастью
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В Житомирской области автомобиль «Нива» перевернулся и застрял между деревьями над пропастью. Водителя освобождали спасатели
Фото: zt.dsns.gov.ua
В Житомирской области автомобиль «Нива» перевернулся и застрял между деревьями над пропастью. Водителя освобождали спасатели
В Житомирской области автомобиль «Нива» перевернулся и застрял между деревьями над пропастью. Водителя освобождали спасатели

Возле села Глухов Радомышльского района Житомирской области автомобиль "Нива" перевернулся и застрял между деревьями над пропастью. А ноги водителя зажало конструкциями покореженной машины.

Авария произошла вечером 9 марта, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"По прибытию спасателей к месту происшествия мужчина был в сознании. Бойцы ГСЧС сначала зафиксировали правое заднее колесо тросом к автоцистерне, чтобы машина не съехала в пропасть. Затем с помощью гидравлического инструмента через переднюю левую дверь освободили травмированного. Во время проведения работ пострадавший постоянно находился под наблюдением парамедиков", - рассказали спасатели.

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На медицинских носилках спасатели транспортировали пострадавшего к автомобилю скорой помощи, спасенного доставили в лечебное учреждение.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Автомобиль Skoda Octavia слетел в реку с трассы Сколе-Славское близ села Тухля на Львовщине. 1 пассажир погиб, 2 забрала "скорая". Водитель машины не справился с управлением, по предварительной версии. Слетел с моста.

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Дата
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