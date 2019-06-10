"Никто не вступился": в маршрутке избили женщину

Автор: facebook.com Ни водитель, ни один из пассажиров злоумышленнику не помешали.

9 июня в маршрутке №332 Киев-Бровары молодой человек избил женщину. По словам очевидицы, причина была несущественной.

Мужчина вышел в Броварах на остановке "Автошкола". Сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"В маршрутке были мужчины и никто не заступился, делали вид, что ничего не происходит. Водитель не остановился и не принял никаких мер, хотя нужно было вызвать "скорую" и полицию. Это просто ужасно, насколько людям все равно", — отметила очевидица.

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7 июня в метро произошла кровавая драка. Один из участников рассказал, что гулял с товарищем по Крещатику, как вдруг с ними начала конфликтовать группа людей. Все из-за того, что молодые люди слушали музыку.