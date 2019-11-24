Николай Кулеба написал первый после ДТП пост в соцсети

Уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба разбился в аварии с двумя сыновьями. Фото - facebook.com/KulebaMykola

Детский омбудсмен Николай Кулеба после ДТП находится в больнице Феофания. Его жизни угрозы нет.

В своем первом после аварии посте в Facebook он поблагодарил всех за заботу.

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"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Благодарю за понимание. Спасибо за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей ваша молитва", - написал Кулеба.

Отметил, что подробности аварии сообщит позже.

Авария, в которую попал уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба, произошла 24 ноября в 13.30 в селе Чабаны под Киевом. Он за рулем Toyota столкнулся на перекрестке с микроавтобусом Volkswagen.