Николаев под огнем: украинские защитники выбивают вражеские войска

Российские оккупанты обстреливают Николаев. Фото: t.me/newspn

Российские оккупанты обстреливают Николаев с северо-восточной стороны.

А под селом Гурьевка, к северу от Николаева, украинские защитники выбивают вражеские войска, продолжаются бои, сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Идут активные боевые действия под Гурьевкой. Мы пытаемся выбивать их дальше. Часть из них бежит, часть пытается скрыться", - сказано в сообщении.

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Ким обратился к жителям окрестных населенных пунктов и попросил не фотографировать украинскую военную технику, поскольку ВСУ в этом районе получили подкрепление, ведут активное уничтожение сил противника и намерены продвигаться вперед.

"Пожалуйста, не фотографируйте, не снимайте видео! Не пугайтесь, передвигаются наши. Мы двигаемся, занимаемся своими делами. Все хорошо", - добавил Ким.

Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины. Вместе с тем, основных целей по поводу захвата определенных городов и территорий российские захватчики не достигли. Есть высокая вероятность усиления Российской Федерацией террористических методов ведения боевых действий, сообщили в Генштабе ВСУ. Речь идет о нанесении ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилых районах, запугивании местного населения, проведении информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространению дезинформации, захвату местного населения в заложники.