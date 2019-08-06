Незаконный урожай продали за полмиллиона гривен

На землях минобороны посеяли пшеницу. Фото: 112

В Житомирской области военная прокуратура нашла 150 га незаконных посевов пшеницы, овса и подсолнечника.

"Поля сельскохозяйственных культур обнаружили при осмотре земельных участков в ходе расследования дела по фактам халатного отношения к военной службе должностными лицами Новоград-Волынского КЭЧ. Это привело к самовольному захвату земель обороны", - сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Территория, где растут посевы, находится на учете Новоград-Волынской квартирно-эксплуатационной части.

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В суде дали разрешение на продажу посевов. Урожай продали за 590 000 гривен. Деньги направят в бюджет государства.

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