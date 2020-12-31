Неуправляемый Land Rover раздавил 2 женщин

С начала 2020 года на дорогах Украины погибли около 3 тыс. человек. Всего в течение 2020 произошло 150 267 дорожных происшествий.

Gazeta.ua вспоминает несколько самых трагических аварий, унесших жизни людей.

Вечером 16 февраля в Днепре на пешеходном переходе на пересечении просп. Слобожанского и ул. Воронежской Audi насмерть сбила 30-летнего Александра Усачева - популярного в городе ведущего праздников. Шел с дочерью 3-летней Надеждой. Она покалечилась.

Водитель Audi убегал от полиции, потому что только украл машину. В салоне находились 66-летний и 26-летний угонщики и владелец авто, 30 лет. Последнему угрожали и требовали $20 тыс. На светофоре он заметил патрульных, открыл дверь и звал на помощь. После столкновения с людьми Audi бросило на обочину. Воры бросились бежать. Владелец побежал к патрульным. Воров задержали, изъяли два пистолета. Позже правоохранители арестовали еще 4 членов банды. Их 54-летний организатор в ноябре прошлого года вышел из тюрьмы. Задержанным угрожает 15 лет тюрьмы.

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23 марта в Винницкой городской больнице скончался 64-летний Юрий Бурьян из Гайсина. Вечером 17 марта его "скорой" везли в Винницу с инсультом. На въезде в город автомобиль медиков попал в аварию. Столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic. "Скорая" улетела в отбойник и перевернулась на крышу Mazda, которая стояла на светофоре на встречной полосе. Юрия Бурьяна ударом выбросило на дорогу. Дочь 36-летняя Татьяна Кирилловской, которая его сопровождала, покалечилась. Ей ампутировали треть левой голени. Среди травмированных также водители "скорой" и микроавтобуса, 2 врачей. Супруги с сыном с Mazda не пострадали. Виновника аварии устанавливают следователи.

Автор: vn.npu.gov.ua В Винницкой городской больнице скорой помощи умер 64-летний Юрий Бурьян из Гайсина. Был пациентом «скорой», которая попала в ДТП на въезде в Винницу 17 марта

12 июля на Столичном шоссе в аварии погибла семья киевлян Цуркановых. В их Hyundai Tucson в лоб влетел джип Mercedes под управлением 39-летнего Антона Желепы. Муж, жена, 4-летняя дочь и 10-летний сын погибли. Уцелел только 14-летний мальчик. Им занимаются родственники. Желепа свою вину признал. В начале декабря Голосеевский райсуд Киева вынес ему приговор - 10 лет за решеткой.

Автор: facebook.com/artem.shevchenko.9 Фото семьи киевлян Цуркановых, чье авто протаранил пьяный Антон Желепа на чужом джипе. Уцелел только 14-летний Святослав. Он - крайний справа

4 октября в 17:40 на центральном бульваре Независимости авто Volkswagen Passat на пешеходном переходе сбило дочь и мать - 22-летнюю Марину и 43-летнюю Надежду Чамар. Последняя от травм погибла на месте. За рулем Volkswagen был 30-летний Михаил Лудченко - участковый офицер Деснянского управления полиции в Киеве. Пытался убежать Ехал пьяный. От теста на алкоголь отказался.

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30 октября внедорожник Land Rover наехал на ограничительные полусферы на перекрестке аллеи Героев Небесной сотни и ул. Крещатик, где развернул легковушку на своем пути. Неуправляемый выехал на пешеходную зону майдана Независимости и спустился к остановке. Там были люди. Остановился на дороге, протаранив пять авто. Погибли две женщины - 30-летняя Алла Сорока из Винницы и 79-летняя киевлянка. Еще 4 человека травмированы, 3 из них были в пробитом авто. Это 43-летняя женщина, 35-летний мужчина и 5-месячный ребенок.

Автор: PATROL.POLICE.GOV.UA Неуправляемый трехтонный внедорожник катится по майдану Независимости. От удара машины погибли две женщины, четыре человека получили травмы

За рулем внедорожника был 66-летний Юрий Назаренко, бывший чиновник Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Свидетели аварии бросились к нему с кулаками. Думали, что пьян. Однако тест не выявил алкоголя в крови. Водитель объяснил, что потерял сознание. В начале октября у него был острый ишемический инсульт. 19 октября ему провели стентирование сонной артерии. Операция прошла успешно, и через неделю его выписали. Каждые три дня ездить на перевязки. В день аварии Назаренко возвращался из Института сердца. После ДТП был задержан и под охраной его доставили в больницу. Выяснилось, за рулем у мужчины случился повторный инсульт.

Автор: facebook/Антон Геращенко Водитель Land Rover Юрий Назаренко на момент аварии был без сознания. За рулем у него случился повторный инсульт

31 октября Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Однако с заседания поехал снова в Институт сердца.

26 ноября в Березнивском районе Ровенской области 30-летняя Мария Ясковець из села Новый Моквин за рулем "Жигулей" врезалась в грузовик Volvo. Ехала с сыновьями 11-летним Марком, 4-летним Севастианом и Германом, 7 лет. Последний погиб вместе с матерью. Машину от удара разорвало на куски и выбросило с дороги.

Автор: facebook.com / Марія Ясковець Священник Григорий из села Новый Моквин Березновского района Ровенской области сфотографировался с женой Марией и тремя детьми (на фото слева направо) - Марком, Германом и Севастианом. В день рождения среднего мальчика женщина с сыновьями попала в автомобильную аварию. Она и Герман погибли. Уцелевших детей спасают врачи

Мария Ясковець была женой моквинского священника 34-летнего Григория. Была учительницей в начальных классах в школе села Орловка, откуда родом. В тот день везла сыновей в Ровно в детский развлекательный центр, чтобы отпраздновать день рождения Германа. Там их должен был ждать отец.

Вблизи села Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области в аварии погиб 20-летний Игорь Демченко утром 15 ноября. Был сыном супругов 37-летней Марьяны и 39-летнего Игоря Рознетовських с Болграда, которых ночью 16 сентября 2016-го зарезал знакомый семьи Сергей Глушков. Игорь с сестрой 7-летней Анастасией были порезаны, но спаслись. После смерти родителей их воспитывала бабушка Светлана Шевченко.