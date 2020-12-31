Неуправляемый Land Rover раздавил 2 женщин

 
Ексклюзивы
1/5
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 117
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 729
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1098
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 738
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1935
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1044
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1251
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 432
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7821
Фото
Все фото
8
3
5
4
5
Водитель врезался в террасу McDonald&#039;s: есть пострадавшие
Водитель врезался в террасу McDonald's: есть пострадавшие
Роли были четко распределены: бандиты похищали людей и торговали наркотиками
Роли были четко распределены: бандиты похищали людей и торговали наркотиками
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
Над памятником воинам АТО поиздевались вандалы
Над памятником воинам АТО поиздевались вандалы
Работники медцентра за 500 грн продавали рецепты на наркотики
Работники медцентра за 500 грн продавали рецепты на наркотики
Видео
Все видео
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Депутат из бандой промышляли разбоями. За ним гонялись 2 года
Депутат из бандой промышляли разбоями. За ним гонялись 2 года
Пожилого мужчину "выбрасывали" из маршрутки - водителю не понравилось, что он стоит
Пожилого мужчину "выбрасывали" из маршрутки - водителю не понравилось, что он стоит
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
Интервью
1/5
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 450
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 117
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 729
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1935
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 324
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
четверг, 31 декабря 2020 09:25

Неуправляемый Land Rover раздавил 2 женщин
5

  Комментировать

С начала 2020 года на дорогах Украины погибли около 3 тыс. человек. Всего в течение 2020 произошло 150 267 дорожных происшествий.

Gazeta.ua вспоминает несколько самых трагических аварий, унесших жизни людей.

Вечером 16 февраля в Днепре на пешеходном переходе на пересечении просп. Слобожанского и ул. Воронежской Audi насмерть сбила 30-летнего Александра Усачева - популярного в городе ведущего праздников. Шел с дочерью 3-летней Надеждой. Она покалечилась.

Водитель Audi убегал от полиции, потому что только украл машину. В салоне находились 66-летний и 26-летний угонщики и владелец авто, 30 лет. Последнему угрожали и требовали $20 тыс. На светофоре он заметил патрульных, открыл дверь и звал на помощь. После столкновения с людьми Audi бросило на обочину. Воры бросились бежать. Владелец побежал к патрульным. Воров задержали, изъяли два пистолета. Позже правоохранители арестовали еще 4 членов банды. Их 54-летний организатор в ноябре прошлого года вышел из тюрьмы. Задержанным угрожает 15 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предпринимателя нашли с простреленной грудью

23 марта в Винницкой городской больнице скончался 64-летний Юрий Бурьян из Гайсина. Вечером 17 марта его "скорой" везли в Винницу с инсультом. На въезде в город автомобиль медиков попал в аварию. Столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic. "Скорая" улетела в отбойник и перевернулась на крышу Mazda, которая стояла на светофоре на встречной полосе. Юрия Бурьяна ударом выбросило на дорогу. Дочь 36-летняя Татьяна Кирилловской, которая его сопровождала, покалечилась. Ей ампутировали треть левой голени. Среди травмированных также водители "скорой" и микроавтобуса, 2 врачей. Супруги с сыном с Mazda не пострадали. Виновника аварии устанавливают следователи.

Автор: vn.npu.gov.ua
  В Винницкой городской больнице скорой помощи умер 64-летний Юрий Бурьян из Гайсина. Был пациентом «скорой», которая попала в ДТП на въезде в Винницу 17 марта
В Винницкой городской больнице скорой помощи умер 64-летний Юрий Бурьян из Гайсина. Был пациентом «скорой», которая попала в ДТП на въезде в Винницу 17 марта

12 июля на Столичном шоссе в аварии погибла семья киевлян Цуркановых. В их Hyundai Tucson в лоб влетел джип Mercedes под управлением 39-летнего Антона Желепы. Муж, жена, 4-летняя дочь и 10-летний сын погибли. Уцелел только 14-летний мальчик. Им занимаются родственники. Желепа свою вину признал. В начале декабря Голосеевский райсуд Киева вынес ему приговор - 10 лет за решеткой.

Автор: facebook.com/artem.shevchenko.9
  Фото семьи киевлян Цуркановых, чье авто протаранил пьяный Антон Желепа на чужом джипе. Уцелел только 14-летний Святослав. Он - крайний справа
Фото семьи киевлян Цуркановых, чье авто протаранил пьяный Антон Желепа на чужом джипе. Уцелел только 14-летний Святослав. Он - крайний справа

4 октября в 17:40 на центральном бульваре Независимости авто Volkswagen Passat на пешеходном переходе сбило дочь и мать - 22-летнюю Марину и 43-летнюю Надежду Чамар. Последняя от травм погибла на месте. За рулем Volkswagen был 30-летний Михаил Лудченко - участковый офицер Деснянского управления полиции в Киеве. Пытался убежать Ехал пьяный. От теста на алкоголь отказался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лежал возле заправки лицом вниз. Пролетел метров 10"

30 октября внедорожник Land Rover наехал на ограничительные полусферы на перекрестке аллеи Героев Небесной сотни и ул. Крещатик, где развернул легковушку на своем пути. Неуправляемый выехал на пешеходную зону майдана Независимости и спустился к остановке. Там были люди. Остановился на дороге, протаранив пять авто. Погибли две женщины - 30-летняя Алла Сорока из Винницы и 79-летняя киевлянка. Еще 4 человека травмированы, 3 из них были в пробитом авто. Это 43-летняя женщина, 35-летний мужчина и 5-месячный ребенок.

Автор: PATROL.POLICE.GOV.UA
  Неуправляемый трехтонный внедорожник катится по майдану Независимости. От удара машины погибли две женщины, четыре человека получили травмы
Неуправляемый трехтонный внедорожник катится по майдану Независимости. От удара машины погибли две женщины, четыре человека получили травмы

За рулем внедорожника был 66-летний Юрий Назаренко, бывший чиновник Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Свидетели аварии бросились к нему с кулаками. Думали, что пьян. Однако тест не выявил алкоголя в крови. Водитель объяснил, что потерял сознание. В начале октября у него был острый ишемический инсульт. 19 октября ему провели стентирование сонной артерии. Операция прошла успешно, и через неделю его выписали. Каждые три дня ездить на перевязки. В день аварии Назаренко возвращался из Института сердца. После ДТП был задержан и под охраной его доставили в больницу. Выяснилось, за рулем у мужчины случился повторный инсульт.

Автор: facebook/Антон Геращенко
  Водитель Land Rover Юрий Назаренко на момент аварии был без сознания. За рулем у него случился повторный инсульт
Водитель Land Rover Юрий Назаренко на момент аварии был без сознания. За рулем у него случился повторный инсульт

31 октября Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Однако с заседания поехал снова в Институт сердца.

26 ноября в Березнивском районе Ровенской области 30-летняя Мария Ясковець из села Новый Моквин за рулем "Жигулей" врезалась в грузовик Volvo. Ехала с сыновьями 11-летним Марком, 4-летним Севастианом и Германом, 7 лет. Последний погиб вместе с матерью. Машину от удара разорвало на куски и выбросило с дороги.

Автор: facebook.com / Марія Ясковець
  Священник Григорий из села Новый Моквин Березновского района Ровенской области сфотографировался с женой Марией и тремя детьми (на фото слева направо) - Марком, Германом и Севастианом. В день рождения среднего мальчика женщина с сыновьями попала в автомобильную аварию. Она и Герман погибли. Уцелевших детей спасают врачи
Священник Григорий из села Новый Моквин Березновского района Ровенской области сфотографировался с женой Марией и тремя детьми (на фото слева направо) - Марком, Германом и Севастианом. В день рождения среднего мальчика женщина с сыновьями попала в автомобильную аварию. Она и Герман погибли. Уцелевших детей спасают врачи

Мария Ясковець была женой моквинского священника 34-летнего Григория. Была учительницей в начальных классах в школе села Орловка, откуда родом. В тот день везла сыновей в Ровно в детский развлекательный центр, чтобы отпраздновать день рождения Германа. Там их должен был ждать отец.

Вблизи села Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области в аварии погиб 20-летний Игорь Демченко утром 15 ноября. Был сыном супругов 37-летней Марьяны и 39-летнего Игоря Рознетовських с Болграда, которых ночью 16 сентября 2016-го зарезал знакомый семьи Сергей Глушков. Игорь с сестрой 7-летней Анастасией были порезаны, но спаслись. После смерти родителей их воспитывала бабушка Светлана Шевченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неуправляемый Land Rover раздавил 2 женщин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Необычный налог заставил людей перестраивать жилье

Остатки уникального храма обнаружили в болоте

Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей

Изобретатель впервые осветил улицу лампами накаливания

Самое читаемое
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
13
 Просмотров: 32022
Регина Тодоренко бегала по пляжу в &quot;трусах-невидимках&quot;
Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
4
 1 Просмотров: 16164
&quot;К своим бабе или деду сходите в трусах&quot;. Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
7
 2 Просмотров: 10963
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
11
 Просмотров: 10071
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
8
 Просмотров: 9676
Происшествия
В Донецкой области подорвался тракторист
В Донецкой области подорвался тракторист Просмотров: 45
Передали "привет": Шабунин отреагировал на подложенную матери взрывчатку
Передали "привет": Шабунин отреагировал на подложенную матери взрывчатку Просмотров: 180
Маршрутка с пассажирами упала в бассейн
Маршрутка с пассажирами упала в бассейн Просмотров: 702
Школьный автобус врезался в столб
Школьный автобус врезался в столб Просмотров: 162
Матери Шабунина подбросили взрывчатку
Матери Шабунина подбросили взрывчатку Просмотров: 378
Больше всего комментируют
17
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
7
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
4
Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента
3
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
Пристойні дівчата
Голосов: 330
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть