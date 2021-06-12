 
Ексклюзивы
1/5
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 882
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 522
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1053
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 981
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1872
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 540
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 720
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1350
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 414
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
3
3
7
3
Неуправляемый грузовик свалил опору ЛЭП: фото и подробности
Неуправляемый грузовик свалил опору ЛЭП: фото и подробности
Расстрел военных под Житомиром: что требуют родные убитых
Расстрел военных под Житомиром: что требуют родные убитых
Женщина загнала нож в шею бывшему
Женщина загнала нож в шею бывшему
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
Видео
Все видео
Страшная опора Южного моста напугала киевлян
Страшная опора Южного моста напугала киевлян
Водитель джипа раздавил утят, которые переходили дорогу с семьей
Водитель джипа раздавил утят, которые переходили дорогу с семьей
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 558
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 414
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 288
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2556
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 612
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 396
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
суббота, 12 июня 2021 13:40

Неуправляемый грузовик свалил опору ЛЭП: фото и подробности
3

  Комментировать

В Киеве неуправляемый грузовик ГАЗ-66 свалил опору линии электропередач
Фото: t.me/kyivpatrol
В Киеве неуправляемый грузовик ГАЗ-66 свалил опору линии электропередач
В Киеве неуправляемый грузовик ГАЗ-66 свалил опору линии электропередач

В Киеве на ул. Пуховской неуправляемый грузовик ГАЗ-66 свалил опору линии электропередач.

Пострадавших нет. Однако без света остались несколько соседних с ЛЭП объектов - строительства, небольшие предприятия. Движение на данном участке дороги приостановлено, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Выяснилось в ДТП участвовали два грузовика - ГАЗ был на буксире у КамАЗа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео

"КамАЗ буксировал ГАЗ-66. Это делалось с помощью жесткой сцепки. Это когда в качестве буксира используется труба, а не трос. Во время буксировки сломалась эта труба и неуправляемый автомобиль улетел на электроопору, протаранил ее, и она упала. В этот момент в кабине грузовика никого не было. Обошлось без пострадавших ", - рассказали в патрульной полиции, передает "Сегодня".

В полиции отмечают, что при буксировке на жесткой сцепке водитель в автомобиле, который буксируют, не нужен. Правоохранители выясняют причины обрыва жесткой сцепки и куда двигались автомобили.

В Киеве на Столичном шоссе электромобиль Tesla врезался в столб. Отмечается, что у машины при перестроении в другую полосу движения лопнуло заднее колесо. В результате автомобиль понесло и он врезался в столб. Пострадавших в ДТП не было, но водитель получил сильный стресс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неуправляемый грузовик свалил опору ЛЭП: фото и подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото

Неизвестные пытались разгромить украинские посольства в РФ

Исламист расстрелял ночной клуб для геев, убив полсотни людей

Ельцин стал президентом советской России

Самое читаемое
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 6390
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 4986
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
11
 Просмотров: 4275
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 3141
Пропавшего в Чехии 19-летнего украинца нашли мертвым
Пропавшего в Чехии 19-летнего украинца нашли мертвым
3
 Просмотров: 2673
Происшествия
От 16-летних товарищей осталась только одежда
От 16-летних товарищей осталась только одежда Просмотров: 387
В поезде убился 28-летний пассажир
В поезде убился 28-летний пассажир Просмотров: 621
Умерла 9-летняя девочка, которую две недели назад вытащили из моря
Умерла 9-летняя девочка, которую две недели назад вытащили из моря Просмотров: 459
Бил ногами в лицо и живот: мужчина напал на школьницу
Бил ногами в лицо и живот: мужчина напал на школьницу Просмотров: 423
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека Просмотров: 1557
Больше всего комментируют
6
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
Історія з курткою
2
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
1
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Голосов: 67
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть