Неуправляемый грузовик свалил опору ЛЭП: фото и подробности

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В Киеве на ул. Пуховской неуправляемый грузовик ГАЗ-66 свалил опору линии электропередач.

Пострадавших нет. Однако без света остались несколько соседних с ЛЭП объектов - строительства, небольшие предприятия. Движение на данном участке дороги приостановлено, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Выяснилось в ДТП участвовали два грузовика - ГАЗ был на буксире у КамАЗа.

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"КамАЗ буксировал ГАЗ-66. Это делалось с помощью жесткой сцепки. Это когда в качестве буксира используется труба, а не трос. Во время буксировки сломалась эта труба и неуправляемый автомобиль улетел на электроопору, протаранил ее, и она упала. В этот момент в кабине грузовика никого не было. Обошлось без пострадавших ", - рассказали в патрульной полиции, передает "Сегодня".

В полиции отмечают, что при буксировке на жесткой сцепке водитель в автомобиле, который буксируют, не нужен. Правоохранители выясняют причины обрыва жесткой сцепки и куда двигались автомобили.

В Киеве на Столичном шоссе электромобиль Tesla врезался в столб. Отмечается, что у машины при перестроении в другую полосу движения лопнуло заднее колесо. В результате автомобиль понесло и он врезался в столб. Пострадавших в ДТП не было, но водитель получил сильный стресс.