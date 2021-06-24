Нет отбоя от клиентов: скандальный стоматолог из Ровно продолжает работать

Детский стоматолог из Ровно Инна Кравчук, которую уличили в избиении маленьких пациентов, продолжает врачебную практику. Фото: gp.gov.ua

Детский стоматолог из Ровно 29-летняя Инна Кравчук, которую зимой уличили в избиении маленьких пациентов, продолжает врачебную практику.

Женщина предоставляет бесплатные и платные консультации. По телефону рассказала, что ближайшая свободная дата для приема - 2 июля, сообщает местное издание Четвертая власть.

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Стоматолог работает законно, говорят в прокуратуре области.

"Она имеет на это право. Суд, в пределах указанной квалификации, не мог запретить ей работать. И по лицензии: была проверка, у врача с ней все хорошо", - говорят в прокуратуре.

В январе 2021 года в Ровно произошел скандал после публикации в сети нескольких видео при участии местной дантистки. На кадрах женщина била детей, которым лечила зубы, и угрожала медицинскими принадлежностями. Следователи установили трех пострадавших от жестокого обращения врача летом 2020-го. Кроме того, в феврале женщина, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним, при лечении зубов нанесла ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах.