Нет ни живого, ни мертвого: 11 суток ищут 22-летнего мужчину

В Херсонской области разыскивают 22-летнего Андрея Козинца из села Дмитровка. Фото - hr.npu.gov.ua

На Херсонщине 11 суток разыскивают 22-летнего Андрея Козинца из села Дмитровка.

Мужчина 30 ноября около 7:00 ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост около 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза темные, брови редкие светлые, губы тонкие.

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Был одет: черная куртка, черные брюки, ботинки темного цвета.

Всех, кто может помочь установить местонахождение пропавшего, просят позвонить по телефонам (095) 75-92-388 или "102".

На Николаевщине разыскивают 24-летнего Валерия Терешкова. Мужчина вечером 1 декабря уехал из дома на автомобиле Opel Omega г/н ВЕ 7002 ЕВ серого цвета и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.