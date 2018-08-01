Несовершеннолетняя ожидает рождения тройни

Жительница города Верхнеднепровск 17-летняя Виктория вскоре должна родить тройняшек. Девушка находится в роддоме, где ждет рождения младенцев. Об этом рассказывает сообщество "Верхнеднепровский район".

Автор: Верхнеднепровский район Жительница города Верхнеднепровск 17-летняя Виктория вскоре должна родить тройняшек

Автор: Верхнеднепровский район Жительница города Верхнеднепровск 17-летняя Виктория вскоре должна родить тройняшек

"Она сама решила дать жизнь доченькам. В настоящее время она находится в Днепропетровском перинатальном центре и с дня на день ждет пополнения семьи", - говорится в сообщении.

О семье девушки не сообщают.

В инфекционном отделении Новороздольской городской больницы при странных обстоятельствах умерла 17-летняя беременная жительница села Крупской Львовской области Диана Струк.