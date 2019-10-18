Несовершеннолетняя девочка выпала из автобуса и погибла

На Тернопольщине несовершеннолетняя погибла, выпав из автобуса. Фото: Нацполиция

В Тернопольской области несовершеннолетняя девушка выпала из автобуса во время движения и погибла.

Девочка стояла на ступеньках, когда автобус въехал в яму. Несовершеннолетняя, пытаясь удержаться, схватилась за ручку двери и они открылись. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Ребенок выпал на асфальт и ударилась головой. Водитель оказывал медицинскую помощь пока ехала скорая", - говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, но спасти ей жизнь не удалось.

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Девочка ехала из Тернополя домой в Подволочиский район. Свидетили отметили, что в автобусе были свободные места, но несовершеннолетняя стояла на лестнице возле задних дверей и играла с телефоном.

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