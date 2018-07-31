Несовершеннолетняя беременная умерла в больнице

При странных обстоятельствах погибла несовершеннолетняя беременная на Львовщине. Фото с открытых источников

В инфекционном отделении Новороздольской городской больницы при странных обстоятельствах умерла 17-летняя беременная жительница села Крупской, Львовской области Диана Струк.

Девушка находилась на 16 неделе беременности. Брат погибшей считает виновными в ее смерти врачей, которые, по его словам, небрежно отнеслись к выполнению своих обязанностей, передает Обозреватель.

Мужчина утверждает, что Диана обратилась в больницу с температурой 38. В течение двух часов ее направляли к разным врачам - гинекологу, терапевту, а потом направили в инфекционное отделение с целью пройти курс лечения:

"После чего ей измерили давление и температуру не сделав должным образом анализов и не исследовав болезни, подтверждает халатное отношение медицинских работников к выполнению своего долга и клятвы Гиппократа. Назначили укол, оставив, что именно ей будут колоть".

Отец мертвой отмечает, что ввиду ее несовершеннолетний возраст, вводить препарат без разрешения родителей не имели права.

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Брат Дианы добавил, что в больницу девушка пришла со своим парнем и его сестрой. Мать умершей не знала ни о беременности своей дочери, ни о проблемах со здоровьем.

"После укола ее состояние критически ухудшилось и начались спазмы и удушье, посинение кожи. Коллегиум врачей в составе 6 человек еще 40 минут решали, что делать, и проводили обследование, при том что она задыхалась. В дальнейшем направив ее в реанимацию, не смогли ничего сделать , поскольку уже было поздно, потому что у нее была аллергия на антибиотик, о чем было сообщено врачам перед тем, как сделали укол ", - рассказывает брат погибшей.

Мужчина указал, что на историю болезни его сестры не дали посмотрю, а на следующий день, в сопровождении 6 врачей, тело девушки доставили во Львов, где и провели вскрытие. В свидетельство о смерти указали, что причиной смерти стало острое респираторное вирусное заболевание. Брат мертвой отмечает, что причина смерти не доказана и требует справедливой проверки.