Несколько тонн контрабанды нашли под обшивкой салона автобуса

Рейсовым автобусом везли контрабанду. Фото: Конкурент

На границе с Польшей в рейсовом автобусе правоохранители нашли тайник с контрабандой - одеждой, алкогольными напитками и продуктами питания.

В пункте пропуска "Шегини" пограничники направили на углубленный осмотр автобус "Перемышль-Самбор", который возвращался в Украину и за рулем которого находился 39-летний житель Львовской области.

Тайник обнаружили под обшивкой салона автобуса. Там нашли более 3500 единиц одежды различных торговых марок, 230 бутылок вина и около 950 кг сладостей.

Товары и предметы, а также автобус, как средство контрабанды изъяты.

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