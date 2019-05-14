Несколько сотен мужчин пытались захватить завод и бросали камни в полицию

В Виннице полиция пресекла попытку рейдерского захвата бывшего консервного завода.

Задержано около 50 человек, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

13 мая несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия и вытеснили охрану. Это бывший консервный завод, расположенный по улице Д. Нечая.

"В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.

Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы КОРДа.

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"Их доставляют в участки полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация действиям задержанных", - добавили в ведомстве.

В Ровно правоохранительные предотвратили рейдерский захват офисного помещения.