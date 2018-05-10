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четверг, 10 мая 2018 14:15

Несколько раз ударила в лицо: девушка ограбила мужчину

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Несколько раз ударила в лицо: девушка ограбила мужчину
В Каменец-Подольском Хмельницкой области 18-летняя девушка украла у 24-летнего мужчины телефон. Фото - Кременчуг Тудей

В Каменец-Подольском Хмельницкой области 18-летняя девушка ограбила 24-летнего мужчину.

Случай произошел в одном из городских ночных клубов. Девушка обнаружила, что у нее украли телефон Xiaomi стоимостью около 3 тыс. грн. В преступлении "тусовщица" обвинила мужчину, который также находился в заведении, и требовала от него вернуть телефон, сообщила пресс-служба полиции области.

"Не понимая, что происходит, мужчина отказался возвращать телефон. После того девушка несколько раз ударила его в лицо и забрала его собственный телефон Lenovo" - сообщили в ведомстве.

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На место были вызваны полицейские, которые нашли подозреваемого в краже. Впоследствии по факту грабежа было открыто уголовное производство и в отношении девушки. Ей грозит штраф или до 4 лет тюрьмы.

21-летнего парня во время ссоры ограбила бывшая девушка. Она разорвала кофту парня и похитила серебряную цепочку с шеи. Девушке грозит до 4 лет лишения свободы. Это произошло в Катеринопольском районе Черкасской области.

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