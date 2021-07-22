Непогода в Украине забрала жизни людей, есть травмированные

Непогода в Украине спровоцировала массовые потопы и проблемы с электроэнергией. Фото: pixabay.com

Из-за порывистого, шквального ветра и интенсивного дождя повалило деревья. Вследствие этого погибли два человека и семеро с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Один человек погиб и семь травмированы в Дружковке и Константиновке Донецкой области. Еще один человек погиб в селе Мусиевка Миловского района Луганщины из-за падения крыши, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Из-за непогоды без электроэнергии в Украине остались 99 населенных пунктов в восьми областях. Эвакуированы 18 человек. Повреждено 100 крыш и повалены 90 деревьев.

"В ночь на 22 июля в результате интенсивного дождя в Суворовском, Малиновском и Киевском районах Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет", - сообщает ДСНС.

22 июля в южной части, восточных и центральных областях дожди и грозы. На остальной территории без осадков, днем ​​в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха +20...+25°С; на юге и востоке страны +23...+28°С.

18 июля Харьковом пронесся мощный ливень с ураганом и градом. За 15 мин. непогода наделала немало бед в городе. 19 июля в течение 30 мин. Киев накрыл мощный ливень. За это время выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму. После разрушительного ливня в столице на ряде улиц провалился асфальт. Туда вызвали работников дорожного-эксплуатационного управления района. Над Кропивницким 20 июля прошел мощный ливень. Дождь позаливал улицы города. Вечером в городе наступила долгожданная прохлада, вместе с тем гроза и град принесли горожанам неудобства. Во вторник, 20 июля, город Южноукраинск Николаевской области накрыл мощный ливень. По городу пронесся сильный ветер и град размером с куриное яйцо.