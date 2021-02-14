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воскресенье, 14 февраля 2021 05:56

Непогода в Украине: движение транспорта ограничено в 5 областях

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Непогода в Украине: движение транспорта ограничено в 5 областях
В Украине продолжают действовать ограничения движения транспорта из-за сложных погодных условий. Фото из открытых источников

В Украине продолжают действовать ограничения движения транспорта из-за сложных погодных условий. Сейчас их действие распространяется на пять областей.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Так ограничения на движение грузовиков действуют в:
• Волынской области - на автодорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Локачи (участок Павловка-Локачи).
• Ивано-Франковской области - на автодорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя – г. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г. Снятын – г. Городенка).
• Винницкой области – на автодорогах М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок г. Жмеринка – г. Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов – г. Погребище), Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок пгт Тывров – пгт Шпиков).

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Кроме того, у связи с сильными порывами ветра и образованием переметов, движение транспортных средств общего пользования запрещено в:
• Винницкой области – на всех автодорогах общего пользования;
• Ровенской области - на автодорогах государственного значения;
• Хмельницкой области - на всех автодорогах общего пользования.

Ранее спасатели рассказали о последствиях непогоды.

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14
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