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понедельник, 27 мая 2019 11:06

Непогода унесла еще одну детскую жизнь: первые подробности

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Непогода унесла еще одну детскую жизнь: первые подробности
На Закарпатье под мостом в реке Теребля тело девочки. Личность устанавливается. Фото - fakty.ua

В поселке Буштино Тячевского района Закарпатья под мостом в реке Теребля тело ребенка.

Тело девочки в возрасте примерно 8-10 лет, запуталось в ветвях, которые занесло паводком под мост. По предварительным данным, ребенок мог погибнуть где-то неделю назад - точное время смерти установят эксперты, сообщили в Закарпатской облгосадминистрации.

"Заявлений о пропаже детей такого возраста в полицию за последние недели не поступало, поэтому личность девочки пока не установлена. Хотя трудно представить, что исчезновение ребенка могло пройти незамеченным. Поскольку Теребля является притоком Тисы, а в паводковые дни место обнаружения ребенка фактически находилось в дельте переполненной Тисы, возможно, тело было принесено течением реки с территории Румынии", - сообщил и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

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Украинские правоохранители связались румынскими коллегами в связи с гибелью девочки. Все подробности гибели ребенка устанавливаются.

В райцентре Воловец в Закарпатье спасатели нашли тело 10-летнего мальчика. Он накануне во время детской игры споткнулся и упал в реку Вича возле школы.

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