Непогода бушует: движение транспорта ограничено в 4 областях

15 февраля в Украине ожидается морозная погода без существенных осадков. Фото: t.me/KyivCityOfficial

15 февраля движение грузовиков из-за непогоды ограничено в 4 областях.

Ограничения действуют на Волыни, в Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"С целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники будут действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областей", - говорится в сообщении.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечены почти 1,5 тыс. человек и 1,1 тыс. единиц техники.

В понедельник, 15 февраля, существенных осадков в Украине не ожидается. Будет ветрено - юго-западные порывы будут достигать 7-12 м/с. Температура воздуха местами снизиться до -17°С.