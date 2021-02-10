Непогода атакует: грузовики не пропускают, столичный транспорт курсирует без графика

 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1026
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 243
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 846
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 603
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2529
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 10152
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1647
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 585
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2340
Фото
Все фото
5
3
3
6
6
Гигантски очереди растянулись на киевских остановках и в метро
Гигантски очереди растянулись на киевских остановках и в метро
7-летняя девочка выпила сок из пакета и отравилась: что было внутри
7-летняя девочка выпила сок из пакета и отравилась: что было внутри
Автобус, 4 грузовика и 2 легковушки не разминулись на трассе: показали фото
Автобус, 4 грузовика и 2 легковушки не разминулись на трассе: показали фото
Музыкант с семьей разбился на трассе
Музыкант с семьей разбился на трассе
Улицы Одессы &quot;утонули&quot; в грязном озере: кадры потопа
Улицы Одессы "утонули" в грязном озере: кадры потопа
Видео
Все видео
Из Украины выдворили криминалитета "Гочу"
Из Украины выдворили криминалитета "Гочу"
В торговом центре произошел пожар
В торговом центре произошел пожар
Отец покинул малолетних детей и хотел выброситься с балкона
Отец покинул малолетних детей и хотел выброситься с балкона
Мужчину нашли мертвым в машине возле АЗС
Мужчину нашли мертвым в машине возле АЗС
Фура вылетела с трассы и потрощила дворы людей
Фура вылетела с трассы и потрощила дворы людей
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 567
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 396
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
1 Просмотров: 774
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 315
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 612
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 12:16

Непогода атакует: грузовики не пропускают, столичный транспорт курсирует без графика

  Комментировать
Непогода атакует: грузовики не пропускают, столичный транспорт курсирует без графика
10 февраля в Украине будут сохраняться сложные погодные условия. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Киевской и Черниговской областях ограничили движение большегрузного транспорта.

По состоянию на 12.00 наблюдается местами небольшой снег в Черниговской области. Небольшой снег с дождем в Киевской области. В Закарпатской, Донецкой и Запорожской области - небольшой дождь, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По информации Укравтодора проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: И метель, и дождливо: погода испытывает украинцев

В Киеве общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения в связи со снегопадами, сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

"В столице ввели оперативное положение на все виды общественного транспорта - в связи со сложными погодными условиями транспорт движется без соблюдения графика движения", - сказано в сообщении.

На въездах в Киев ГСЧС развернула 8 пунктов обогрева.

Из-за введения оперативного положения для наземного общественного транспорта Киева на остановках образовался пассажирский коллапс. Например, на просп. Свободы. Там заметили километровую очередь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Непогода атакует: грузовики не пропускают, столичный транспорт курсирует без графика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Под Киевом разбился самолет. Никто не выжил

Самое читаемое
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 39466
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 37173
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 36768
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 24759
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 20043
Происшествия
Гигантски очереди растянулись на киевских остановках и в метро
Гигантски очереди растянулись на киевских остановках и в метро
5
 Просмотров: 243
7-летняя девочка выпила сок из пакета и отравилась: что было внутри
7-летняя девочка выпила сок из пакета и отравилась: что было внутри
3
 Просмотров: 549
Автобус, 4 грузовика и 2 легковушки не разминулись на трассе: показали фото
Автобус, 4 грузовика и 2 легковушки не разминулись на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 261
Из Украины выдворили криминалитета "Гочу"
Из Украины выдворили криминалитета "Гочу"
 Просмотров: 270
Родители оставили в квартире без еды троих детей и исчезли
Родители оставили в квартире без еды троих детей и исчезли Просмотров: 585
Больше всего комментируют
4
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
4
Против Порошенко закрыли уголовное дело
2
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
Голосов: 11
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть