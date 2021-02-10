Непогода атакует: грузовики не пропускают, столичный транспорт курсирует без графика

10 февраля в Украине будут сохраняться сложные погодные условия. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Киевской и Черниговской областях ограничили движение большегрузного транспорта.

По состоянию на 12.00 наблюдается местами небольшой снег в Черниговской области. Небольшой снег с дождем в Киевской области. В Закарпатской, Донецкой и Запорожской области - небольшой дождь, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По информации Укравтодора проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

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В Киеве общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения в связи со снегопадами, сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

"В столице ввели оперативное положение на все виды общественного транспорта - в связи со сложными погодными условиями транспорт движется без соблюдения графика движения", - сказано в сообщении.

На въездах в Киев ГСЧС развернула 8 пунктов обогрева.

Из-за введения оперативного положения для наземного общественного транспорта Киева на остановках образовался пассажирский коллапс. Например, на просп. Свободы. Там заметили километровую очередь.