Неожиданно стало плохо: на свадьбе произошла смертельная трагедия

В Черновицкой области произошла трагедия на свадьбе. Фото: Reuters

В Черновицкой области свадьба обернулась настоящей трагедией.

Во время празднования бракосочетания, внезапно умерла одна из гостей. Об этом сообщает Апостроф.

Инцидент произошел в бывшем Старожынецком районе. Женщине 1973 года внезапно стало плохо прямо во время празднования. Она потеряла сознание, после чего так и не пришла в себя. Медики констатировать смерть.

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"Это несчастный случай. В отношении потерпевшей не было совершено никаких противоправных действий", - отметили правоохранители.

На одной из улиц Одессы неизвестные мужчины устроили стрельбу и перекрыли движение. Таким образом представители чеченской диаспоры отмечали свадьбу. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на дороге дрифт. Спецназовцы задержали участников праздника.