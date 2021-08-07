Неожиданно стало плохо: на свадьбе произошла смертельная трагедия

В Черновицкой области свадьба обернулась настоящей трагедией.
Во время празднования бракосочетания, внезапно умерла одна из гостей. Об этом сообщает Апостроф.
Инцидент произошел в бывшем Старожынецком районе. Женщине 1973 года внезапно стало плохо прямо во время празднования. Она потеряла сознание, после чего так и не пришла в себя. Медики констатировать смерть.
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"Это несчастный случай. В отношении потерпевшей не было совершено никаких противоправных действий", - отметили правоохранители.
На одной из улиц Одессы неизвестные мужчины устроили стрельбу и перекрыли движение. Таким образом представители чеченской диаспоры отмечали свадьбу. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на дороге дрифт.
Спецназовцы задержали участников праздника.
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