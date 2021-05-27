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четверг, 27 мая 2021 14:47

Нельзя было узнать: компания избила до смерти случайного знакомого

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Нельзя было узнать: компания избила до смерти случайного знакомого
В Житомирской области двое мужчин и женщина забили до смерти случайного знакомого - 43-летнего жителя одного из сел района. Фото: zt.npu.gov.ua

В Бердичеве Житомирской области мужчины 27 и 28 лет, а также 37-летняя женщина забили до смерти случайного знакомого - 43-летнего жителя одного из сел района.

Это произошло вечером 26 мая. Тело нашли прохожие. Через несколько часов полицейские установили его личность и задержали подозреваемых, рассказал начальник полиции Бердичевского района Олег Мельничук.

"Из-за характера причиненных потерпевшему травм было сложно установить личность. Поэтому в течение нескольких часов мы работали и над этим, и проводили первоочередные следственно-оперативные действия по выяснению других обстоятельств: опрашивали местных жителей, изымали с места происшествия информацию, определялись с записями камер видеонаблюдения", - говорит Мельничук.

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Выяснилось, компания из двух мужчин и женщины отдыхала на поляне близ жилого сектора. Мимо на велосипеде проезжал мужчина, у которого один из отдыхающих попросил сигарету, а потом и пригласил присоединиться к ним. В какой-то момент в компании возник внезапный конфликт, во время которого случайного знакомого забили до смерти. Оставив тело на месте отдыха, компания отправилась по домам, прихватив велосипед убитого.

Дома у женщины полицейские изъяли орудие преступления и велосипед. Все трое находятся под стражей по решению суда. За умышленное убийство по предварительному сговору им грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

На Ровенщине 18-летний во время отдыха убил своего 28-летнего знакомого. Это произошло в одном из сел в Варашском районе. Известно, что мужчины отдыхали на берегу местного водоема. Также там они распивали алкогольные напитки.

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Дата
27
мая

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

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