Неизвестный упал с платформы под грузовой поезд

На железнодорожной платформе "Карачивка" на Харьковщине грузовой поезд переехал неизвестного мужчину. Фото - wikimapia.org

В поселке Покотиловка на Харьковщине грузовой поезд переехал неизвестного мужчину.

Трагедия произошла 3 декабря около 13:00 на железнодорожной платформе "Карачивка", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина, вероятно, упал с платформы. Машинист поезда применял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм неизвестный погиб на месте", - рассказали в полиции.

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Движение транспорта прекращалось почти на полтора часа.

Работники полиции выясняют личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Возле остановки Семилетка, что в селе Ивачков Здолбуновского района на Ровенщине, железнодорожники обнаружили тело мужчины. Им оказался 44-летний местный житель. Свидетели говорят, он хотел перебежать пути и не заметил локомотив. Им его задело и бросило на соседнюю колею. А в это время там ехала электричка.