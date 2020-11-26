В Ровно неизвестный с ножом ограбил кредитный союз. Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно неизвестный с ножом ограбил кредитный союз на ул. Соборной. Предварительно, забрал из сейфа 10 тыс. грн.

Происшествие случилось сегодня, 26 ноября около 13:40, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Неизвестный мужчина, угрожая ножом, проник в помещение отделения кредитного союза и завладел деньгами. Предварительно известно, что злоумышленник завладел из сейфа 10 тысячами гривен", - сказано в сообщении.

Работники уголовного розыска устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение.

В Кропивницком 33-летняя женщина ограбила кредитный союз. Угрожая кассиру ножом, отобрала 10 тыс. грн и убежала. Женщина нигде не работает, имеет на иждивении 3 детей. Неоднократно брала в займы в этом финансовом учреждении. По словам нападавшей, на преступление она решилась с целью уплаты кредитов в разных банках и финансовых учреждениях, в которых имеет задолженность.