Неизвестный с ножом напал на таксиста

В конце поездки пассажир достал нож, которым ударил водителя несколько раз в шею Фото: Одесса

Утром 31 июля в Кривом Роге неизвестный нанёс несколько ударов ножом в шею таксиста.

Таксист подвозил мужчину до Индустриального микрорайона. В конце поездки пассажир достал нож, которым ударил водителя несколько раз в шею. После этого нападавший скрылся, а таксист начал звать на помощь, пишет Первый городской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве таксист изнасиловал и обокрал пассажира

51-летнего пострадавшего госпитализировали. Рассказать о приметах преступника он не смог. В деталях происшествия разбирается следственно-оперативная группа Покровского отделения полиции.

В Запорожье пьяные жених и невеста порезали ножом таксиста Александра Беспалова и угнали его автомобиль. Мужчине удалось сбежать. А нападавшие уже в сотне метров на полной скорости врезались в столб билборда