Неизвестный расстрелял на заправке иномарку: первые подробности

На трассе Одесса-Киев в районе села Нерубайское Беляевского района неизвестный расстрелял в автомобиле водителя Mitsubishi.

Инцидент произошел утром 2 августа на автозаправочной станции, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: 048.ua На трассе Одесса-Киев на заправке неизвестный расстрелял иномарку. Пострадал водитель

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"Автомобиль находился на заправке. Неизвестный мужчина просто подошел к машине, выстрелил несколько раз через лобовое стекло и ушел", - говорится в сообщение.

Автор: 048.ua На трассе Одесса-Киев на заправке неизвестный расстрелял иномарку. Пострадал водитель

Водитель с ранением предплечья в больнице. Угрозы его жизни нет. Стрелка разыскивают. Мотив его поступка пока неизвестен. Ведется следствие.

2 августа вблизи села Грушевка Николаевской области нашли расстрелянный легковик КИА RИО. В салоне был мертвый владелец. Предварительно, погибший - 38-летний местный житель, который накануне вечером вместе со своим приятелем поехал на рыбалку в село Грушевка