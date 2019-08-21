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среда, 21 августа 2019 14:16

Неизвестный ранил женщину-предпринимателя

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  В Киеве стреляли в женщину. ФОТО: УНИАН
В Киеве стреляли в женщину. ФОТО: УНИАН

В Голосеевском районе столицы неизвестный подстрелил женщину-предпринимательницу.

Происшествие произошло вечером 20 августа, когда женщина выходила на улицу из собственного дома. В результате выстрелов, произведенных неустановленным лицом, потерпевшая получила огнестрельное ранение брюшной полости и кисти руки, пишет УНН.

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Раненую женщину доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства совершения преступления.

В Киеве мужчина вступился за подростков, в результате чего получил огнестрельное ранение руки.

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