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пятница, 16 августа 2019 11:23

Неизвестный обстрелял автомобиль с балкона многоэтажки

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Неизвестный обстрелял автомобиль с балкона многоэтажки
Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на проспекте Бажана,10 неизвестный прямо из окна обстрелял автомобиль на стоянке.

Видео об инциденте выложили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Не всем тир по карману", "Кому то мама ружьем подарила", - пишут пользователи сети.

В Кривом Роге Днепропетровской области депутат Саксаганского районного совета Владимир Хотикин стрелял с балкона своей квартиры на 5 этаже. Депутат был пьян да еще и держал на руках своего 7-летнего сына. Полицию вызвали соседи.

В Марганце Днепропетровской области в одном из кафе местный житель устроил стрельбу. Полицейские установили и опросили мужчину, причастного к хулиганским действиям.

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