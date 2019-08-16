Неизвестный обстрелял автомобиль с балкона многоэтажки

В Киеве на проспекте Бажана,10 неизвестный прямо из окна обстрелял автомобиль на стоянке.
Видео об инциденте выложили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.
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"Не всем тир по карману", "Кому то мама ружьем подарила", - пишут пользователи сети.
В Кривом Роге Днепропетровской области депутат Саксаганского районного совета Владимир Хотикин стрелял с балкона своей квартиры на 5 этаже. Депутат был пьян да еще и держал на руках своего 7-летнего сына. Полицию вызвали соседи.
В Марганце Днепропетровской области в одном из кафе местный житель устроил стрельбу. Полицейские установили и опросили мужчину, причастного к хулиганским действиям.
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