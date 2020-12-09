Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в BMW

В Одессе бросили "коктейль Молотова" в припаркованный автомобиль. Фото: Нацполиция

В Одессе неизвестный бросил "коктейль Молотова" в припаркованный на автостоянке автомобиль BMW.

Бутылка с зажигательной смесью попала на капот автомобиля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Распространению огня предотвратил охранник парковки, который вовремя погасил пламя.

Иномарка принадлежит местной жительнице.

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На место происшествия прибыли правоохранители, которые и выяснят детали и мотивы преступления.

В Полтаве уголовному авторитету сожгли две дорогие иномарки.