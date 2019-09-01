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воскресенье, 01 сентября 2019 15:52

Неизвестные в масках устроили стрельбу на заправке

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Неизвестные в масках устроили стрельбу на заправке
Грабители подстрелили работника заправки. Фото: vikka.ua

На АЗС "Амик" в Смелянском районе Черкасской области напали трое неизвестных в масках.

Событие произошло 31 августа около полуночи, сообщает "Про все".

Злоумышленник произвели два выстрела, одним из которых ранили работника заправки в живот. После забрали около 25 тыс. грн и убежали.

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Нападавшие были высокого роста (около 180 см) и разговаривали на русском языке. Вероятно, передвигаются на автомобиле темного цвета.

Чтобы их найти в Черкасской области ввели в действие оперативный план "Сирена". Полиция уже начала досудебное расследование по статье о разбое.

В Деснянском районе Киева мужчина ограбил ювелирный магазин. Ограбление произошло во второй половине 26 августа, злоумышленник был вооружен обрезом.

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