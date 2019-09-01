Неизвестные в масках устроили стрельбу на заправке

На АЗС "Амик" в Смелянском районе Черкасской области напали трое неизвестных в масках.
Событие произошло 31 августа около полуночи, сообщает "Про все".
Злоумышленник произвели два выстрела, одним из которых ранили работника заправки в живот. После забрали около 25 тыс. грн и убежали.
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Нападавшие были высокого роста (около 180 см) и разговаривали на русском языке. Вероятно, передвигаются на автомобиле темного цвета.
Чтобы их найти в Черкасской области ввели в действие оперативный план "Сирена". Полиция уже начала досудебное расследование по статье о разбое.
В Деснянском районе Киева мужчина ограбил ювелирный магазин. Ограбление произошло во второй половине 26 августа, злоумышленник был вооружен обрезом.
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