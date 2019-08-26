Вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин

В Киеве произошло ограбление ювелирного магазина. Фото: Информатор

В Деснянском районе Киева мужчина ограбил ювелирный магазин.

Ограбление произошло во второй половине 26 августа, злоумышленник был вооружен обрезом. Об этом сообщает Информатор.

"Нападение обошлось без пострадавших - охранник в момент ограбления вышел из магазина, а продавца преступник предупредил, что ему лучше не мешать. После этого он разбил две ювелирные витрины, забрал из них украшения и скрылся", - говорится в сообщении.

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Сейчас на месте преступления работают следственно-оперативные группы столичного главка и Деснянского управления полиции. В городе ввели план-перехват "Сирена".

Ограбление ювелирного магазина на улице Антоновича, 38а, в Киеве попало на камеры наблюдения. Соответствующее видео выложили в сеть.