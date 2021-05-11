Неизвестные в масках разбили гаражи и подрались с их владельцами

Пострадала владелица одного из гаражей Фото: kyivnews.24tv.ua

В Киеве между неизвестными мужчинами в масках и владельцами гаражей произошел конфликт, который перерос в драку.

Инцидент произошел на улице Сечевых Стрельцов, 59а. Пострадала владелица одного из гаражей, пишет 24tv.ua.

Люди сообщили, что нападавших было около 30 - все с закрытыми лицами. Они разбили несколько гаражей.

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Известно, что это уже не первое нападение на эту территорию. Проблемы начались, когда суд передал в частную собственность соседнюю постройку и земельный участок, на котором расположены гаражи. Решение суда, которое сменило владельца земельного участка и сооружения, сейчас оспаривается, а судья, принявший решение, будто бы в розыске.

В Ананьевском районе Одесской области 54-летний мужчина поджег свою 37-летнюю соседку из-за того, что та стала свидетелем ссоры и избиения жены. Он облил ее бензином и бросил в нее зажигалку. Женщину потушили соседи, которые услышали крики о помощи. С ожогами шеи, туловища и конечностей пострадавшую госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии.